Incidente domestico, donna cade dalle scale: è grave. Paura nel quartiere Giardino

Donna cade per le scale in pieno centro a Frosinone e viene trasferita in eliambulanza a Roma. E successo nel primo pomeriggio di oggi, 8 settembre 2023, nel quartiere Giardino. A chiedere l'intervento del personale sanitario del 118 sono state alcune persone presenti, in quel momento, nell'immobile dove si è consumato l'incidente domestico, sono intervenuti anche i carabinieri. L'arrivo dei mezzi di soccorso ha richiamato l'attenzione di molti residenti e passanti che si sono assiepati nella zona per capire l'accaduto. La donna ha riportato diversi traumi e per questo è stata trasferita a Roma.