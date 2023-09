Scontro tra un'auto e un bus all'incrocio per Canneto: grave una donna

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 6 settembre, sulla strada regionale 509 tra i comuni di Gallinaro e San Donato Val di Comino, in prossimità del bivio per il santuario della Madonna di Canneto. Un autobus di linea Cotral ed una Fiat Panda con a bordo una coppia abruzzese si sono scontrati violentemente. Ad avere la peggio sono stati i due a bordo della Panda: l’uomo è stato trasportato da un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Sora; la donna, dopo essere stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco, è stata trasportata in eliambulanza a Roma. Ferite lievi per il conducente dell’autobus. Sul posto i carabinieri e la polizia locale per la viabilità ed effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, l’ultimo di una lunga serie che si verificano su quel tratto stradale.