Scontro all'alba tra un'auto e un furgone sulla Cassino-Formia: un uomo in gravi condizioni

Lunedì 23 Agosto 2021, 08:17

Un grave incidente stradale c'è stato all'alba di oggi sulla superstrada Cassino-Formia: un uomo è stato elitrasportato.

Ad impattare, per cause ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo, all'altezza del territorio di Pignataro Interamna è stato un furgone di una ditta di San Giorgio a Liri e una Fiat 500. In entrambe i mezzi c'era una sola persona a bordo.

Ad avere la peggio un operaio della ditta sangiorgese che è stato elitrasportato, la giovane conducente della Fiat 500, invece, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Cassino.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.