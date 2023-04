Lunedì 17 Aprile 2023, 08:20 - Ultimo aggiornamento: 08:57

Il pane dell'americana va a ruba. Chissà se da semplice pagnotta di pane, alimento base della tavola di milioni di italiani, non sia destinato a diventare un nuovo brand ciociaro da associare alla vicina Acqua Fiuggi o agli amaretti di Guarcino. Nel frattempo i titolari dell'Antica Forneria Ciociara, a Torre Cajetani, nel nord Ciociaria, si godono l'improvvisa fama planetaria che è caduta loro da cielo dopo aver venduto del pane allo staff di Oprah Winfley, la giornalista più famosa d'America che, di ritorno in California dopo una breve vacanza a Fiuggi presso il lussuoso Palazzo Fiuggi, ha voluto riportarsi un souvenir gastronomico.

Al suo amato bread', la giornalista ha dedicato un post sul profilo da 22 milioni di follower

«Non potevo lasciare l'Italia senza il mio souvenir preferito» racconta una delle donne più potenti d'America nel video condiviso giovedì scorso, in cui mostra le cinque pagnotte riportate negli Stati Uniti esclamando "bread!" tra l'entusiasmo delle amiche e colleghe che ripetono incredule "Oh my God. What is that?" Nemmeno uno spot in prima serata a reti unificate nazionali avrebbe potuto dare una popolarità oltreoceano al prodotto quotidiano del piccolo forno finito nel profilo di una donna tanto influente che esalta le pagnotte di pane acquistate a Torre Cajetani.

EFFETTO SOCIAL

«La donna più influente al mondo che sceglie il nostro pane. Noi ti diciamo grazie» si sono affrettati a scrivere i titolari sull'account della forneria esprimendo tutto la loro sorpresa per l'improvvisa celebrità. Avevano capito di aver avuto a che fare con una cliente speciale, ma non fino a questo punto.

«È iniziato tutto lunedì scorso - racconta Pierluigi Moriconi, che gestisce il forno insieme alla madre Emilia e alla cugina Michela - Non è venuta direttamente Oprah Winfrey ma una sua assistente, accompagnata da un addetto di Palazzo Fiuggi che faceva da interprete. Ha assaggiato il pane, le è piaciuto e lo ha preso. Poi è tornata il giorno dopo e quello dopo ancora. Insomma, è tornata tutti i giorni e la cosa è andata avanti fino a sabato, quando è venuta verso le 11 e ha comprato direttamente cinque pagnotte bollenti, appena sfornate. La cosa più bella è stata la faccia che ha fatto quando le ha prese, felice come una bambina».

Solo dai social hanno scoperto chi era quella cliente in incognito, così golosa di pane da mandare ogni giorno la sua assistente a prenderlo. «Per questioni di privacy, non ci è stato detto per chi fosse quel pane. Sapevamo solo che sarebbe arrivato in California con un jet privato» ci racconta Pierluigi con cui abbiamo ieri trovandolo particolarmente contento anche per la vittoria del Colleferro, dove gioca, con il Sora nel campionato di calcio di Eccellenza. Solo il giovedì successivo il mistero si è svelato: «Oprah Winfrey - prosegue Pierluigi - ha pubblicato il post con le nostre pagnotte e abbiamo capito finalmente chi era stato a ordinarle. È nato tutto così, in maniera semplice. Non so chi le avesse parlato di noi ma è stata una sorpresa molto bella e inaspettata, io sono ancora incredulo».



LA RICETTA

Che cos'ha di speciale il vostro pane? «È il classico pane scuro cotto a legna. Inoltre, utilizziamo solo lievito madre». Una qualità che non è sfuggita ad Oprah Winfrey che ha dato visibilità mondiale al prodotto tramite i social. A rilanciare la notizia ci ha pensato Lorenzo Biagiarelli, noto food blogger e social chef italiano conosciuto anche per la sua relazione con la giornalista Selvaggia Lucarelli. «Quel semplice pane, per l'americana molto influente ha commentato la notizia Biagiarelli - è evidentemente degno di celebrazione, è un prodotto eccellente tale da metterselo nel bagaglio a mano e riportarselo a casa con una storia da raccontare, da affettare al mattino come un piccolo pezzetto di Ciociaria, di Fiuggi, di Italia da asporto».