© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultima chiamata per l’affidamento degli impianti sciistici di Campo Catino.Dopo l’uscita di scena della società Campocatino 360, che ha gestito le piste negli ultimi otto anni, gli avvicendamenti nell’ufficio tecnico comunale e il bando presentato con ritardo e perciò andato deserto, giovedì scorso il Comune di Guarcino ha pubblicato un ultimo avviso pubblico per la gestione della stazione sciistica. Come si legge da tale avviso, che dura solo cinque giorni e scadrà il 2 gennaio prossimo, «nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, il Comune intende procedere all’affidamento della gestione degli impianti sciistici di Campocatino per la sola stagione 2018-2019 a ditte specializzate, da individuare mediante procedura negoziata tra almeno cinque soggetti tra quelli che avranno fatto pervenire richiesta di invito nei tempi e modi previsti dal presente avviso. L’affidamento di cui sopra avverrà con l’applicazione del criterio del solo prezzo con riferimento al maggior canone offerto per la gestione degli impianti».Un eventuale imprenditore interessato, i cui nomi cominciano già a girare di bocca in bocca nei bar e nelle strade del paese, gestirebbe la stazione sciistica dunque solo per la stagione corrente e, come fa sapere il sindaco di Guarcino, Urbano Restante: «Prendiamo in considerazione anche la possibilità di non far pagare il canone stagionale, questo poiché ci rendiamo conto della situazione di emergenza in cui purtroppo siamo finiti. Chiaramente non cambia il fatto che se ci dovessimo ritrovare con più di una proposta sceglieremmo la più vantaggiosa anche sotto questo profilo».Ancora pochissimi giorni dunque e sapremo se Campo Catino resterà chiuso per la prima volta nella sua storia, con tutte le conseguenze che è facile immaginarsi. Il Comune sta quindi cercando di correre ai ripari per salvare il salvabile e nel frattempo ha affidato l’incarico ad un’ingegnere per la manutenzione degli impianti, di modo che se si trovasse un gestore in questi giorni, egli sarebbe in grado di partire subito con la stagione. Fermo restando il fatto che la neve ancora non c’è.Da parte sua, il primo cittadino si dice fiducioso: «Ci sono pervenute diverse manifestazioni di interesse da parte di privati. Per poter operare in correttezza abbiamo dovuto ufficializzare le richieste con questo ulteriore avviso, di modo che tutti abbiano la possibilità di fare la propria proposta. Spero che ora nessuno si tiri indietro».