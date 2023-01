Giovedì 5 Gennaio 2023, 08:34 - Ultimo aggiornamento: 08:41

Montagne senza neve, sui comprensori sciistici della provincia di Frosinone si corre a ripari e si programma il futuro. «Noi siamo pronti, alla prima nevicata utile apriamo», aveva assicurato i primi di dicembre la Riccardo II Srl, gestore degli impianti di Campo Staffi, nel Comune di Filettino. Terminati i collaudi e le manutenzioni straordinarie degli impianti, in mezzo a quel poco di neve che rimaneva dopo le brevi precipitazioni di novembre, l'attesa era tutta rivolta al cielo per l'arrivo di nevicate abbondanti che consentissero di preparare le piste.

Nel frattempo, la società di gestione aveva anche provveduto a comunicare le nuove tariffe. «Rispetto alla scorsa stagione sono state ritoccate a fronte del costo dell'energia; abbiamo comunque cercato di contenere i costi», spiega la Riccardo II.

La stagione, dunque, nonostante le incertezze di fine estate legate alle bollette energetiche in rialzo, quest'anno era stata garantita. Peccato che mancava e manca ancora, solo la neve. Le vacanze di Natale hanno portato tanta gente a Filettino attratta anche da programma di eventi natalizi, ma a Campo Staffi di turisti ne sono arrivati pochi tanto che al Rifugio Viperella hanno deciso di sostituire le ciaspolate in escursioni tra i boschi, come quelle in programma (con prenotazione obbligatoria) da domani a domenica.

«Grazie a un finanziamento regionale di 200mila euro comunica il sindaco di Filettino, Gianni Taurisano - abbiamo montato un secondo tappeto di risalita di 110 metri di lunghezza e abbiamo allungato di dieci metri quello esistente. L'amministrazione comunale ha anche acquistato un serbatoio di 5mila litri di gasolio a disposizione del gestore per evitare l'utilizzo delle taniche di carburante. Purtroppo sulle piste di Campo Staffi ci sono le margherite e le temperature negli ultimi giorni sono arrivate arrivano a 13 gradi, circostanza che non si era mai verificata in passato in questo periodo».

NON SOLO INVERNO

Campocatino, invece, riparte dal family park. La stazione si chiamerà proprio Family Park Campocatino e il progetto non riguarda solo la stagione invernale. L'obiettivo del nuovo gestore, al quale il servizio è stato appaltato con un affidamento diretto, è quello di creare una località montana attrattiva e fruita dalle famiglie l'intero anno.

«Si parte adesso con alcuni investimenti per la parte invernale dichiara Daniele Del Brocco, amministratore unico della Lvs Rental srl - che prevedono un rafforzamento degli impianti con l'innesto di due tapis roulant a servizio del campo scuola e di un'area speciale attrezzata con l'uso di gommoni e slittini. Per rendere attrattiva la località montana in estate pensiamo di attrezzarla con tubing, pista non su rotaia, parete per l'arrampicata e altro ancora».

Sono previsti investimenti a medio e a lungo termine per dar vita a un progetto pluriennale, di cui è stato già presentato il project financing, che comprende anche la possibilità di un sistema di innevamento programmato (realizzato e mai attivato), con l'obiettivo di ammodernare la stazione.

«Verrà messo un nuovo noleggio spiega Del Brocco - per dare un servizio in più alla clientela invernale e anche estiva con mountain bike e attrezzatura per escursioni. Per questa stagione invernale è tutto pronto, gli impianti sono stati revisionati e hanno già ottenuto l'ok da parte delle autorità competenti per la riapertura. Sono state installate anche le nuove reti di protezione». Anche a Campocatino, dunque, si attende solo l'arrivo della neve.