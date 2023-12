Venerdì 8 Dicembre 2023, 07:09

Sulle cime delle montagne nel nord della Ciociaria ha nevicato ma l'apertura della stagione sciistica non è vicina. La copiosa nevicata di martedì sui Simbruini, documentata dal Rifugio Viperella, situato a circa 1800 metri, nel comprensorio di Campo Staffi, ha acceso le speranze di vacanzieri e appassionati di sport invernali di rimettere gli scarponi e dirigersi verso le stazioni sciistiche ciociare. Le suggestive immagini, postate da Luana Testa, evidenziano la bellezza della località turistica ciociara imbiancata. Malgrado il paesaggio appaia ormai quello invernale, non ci sono ancora però le condizioni per frequentare le piste da sci di Campo Staffi, nel Comune di Filettino, e di Campocatino, in quello di Guarcino.

Tanto per cominciare il manto nevoso è insufficiente. A Campo Staffi terra si sono posati una decina di centimetri, uno strato non troppo consistente ma sufficiente per la formazione del fondo nevoso di cui il terreno ha bisogno in attesa delle prossime perturbazioni anche se, a detta degli esperti, le piste direttissima e primavera, dopo il taglio dei rinascenti, avrebbero bisogno di poca neve per essere battute. Temperature permettendo, naturalmente, perché la prossima settimana sono previste in aumento.

Èescluso, quindi, che gli impianti di risalita possano entrare in funzione in questo fine settimana. A impensierire non è solo la scarsità della neve. Campo Staffi fa i conti anche con la mancanza del gestore. Dopo la gara bandita dal Comune per una gestione transitoria della durata di due stagioni andata deserta, martedì all'albo pretorio è stato pubblicato un nuovo bando per la concessione della gestione e della manutenzione degli impianti da sci, dei fabbricati e delle piste che scade il 16 dicembre.

«Abbiamo ripetuto la medesima proceduta invitando 46 ditte, con l'aggiunta di un'altra che la volta scorsa non aveva il codice Ateco per partecipare, rispettando il principio di rotazione data la tipologia del bando» - spiega il sindaco di Filettino Paolo De Meis. La procedura di gara è la stessa ma «è stata tolta la gestione dei bagni i cui costi restano in capo al Comune che si occuperà anche della verifica delle funi degli impianti di risalita e di fornire la segnaletica per la sicurezza delle piste» illustra le novità De Meis «e spero che adesso qualcuno risponda».

Lo stesso sindaco aggiunge: «Il collaudo degli impianti sciistici di Campo Staffi è stato effettuato con successo, nonostante le difficoltà derivanti da una serie di variabili. La nostra programmazione ci aveva portato a dichiarare che gli impianti sarebbero stati pronti per i primi di dicembre e così è stato. Campo Staffi, dal punto di vista delle manutenzioni e dei collaudi è pronto per l'apertura». Se qualche operatore economico risponderà alla procedura in corso, dunque, si può sperare di aprire la stazione magari a Natale.

CAMPOCATINO

Temperature sotto lo zero e una abbondante spolverata di neve si sono registrati anche a Campocatino ma qui non c'è il problema del gestore. Già dalla scorsa stagione è la Lvs Rental a occuparsi del Family Park Campocatino che si è arricchito di due nuovi tapis roulant, di cui uno interamente dedicato al campo scuola ed un altro a servizio degli sciatori e degli utenti del Fun Park, una nuova area riservata al divertimento di grandi e piccini, con gommoni, slittini e altre attrazioni per giocare sulla neve.

«Noi siamo pronti fanno sapere finalmente è arrivato l'inverno. Lo strato di neve caduta è di 7-8 centimetri. A breve non si prevedono perturbazioni interessanti, la speranza è che nevichi di nuovo nelle prossime due settimane».