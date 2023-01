Giovedì 26 Gennaio 2023, 09:13 - Ultimo aggiornamento: 09:24

Neve in provincia di Frosinone, dopo Campo Staffi domani, venerdì 27 gennaio, partirà ufficialmente la stagione invernale a Campocatino. Lo start avverrà con un open day dedicato totalmente agli appassionati degli sport invernali con accesso gratuito agli impianti di risalita. Lo ha comunicato la LVS Rental S.r.l., la società che ha avuto in gestione gli impianti dal Comune di Guarcino, nel cui territorio ricade la stazione sciistica.

Sabato, poi, alle 10, è in programma l'inaugurazione ufficiale del Family Park Campocatino e del Fun Park, alla presenza delle autorità civili e militari. Tutto pronto, dunque, per dare il via alla stagione in corso, seppure a inverno inoltrato, e a un nuovo corso non solo per la gestione targata LVS Rental R.r.l. ma anche per il progetto, che è stato concepito per essere interamente rivolto al divertimento di tutta la famiglia.

I NUOVI SERVIZI

«Tra le novità che saranno presenti da questa stagione invernale comunica la società di gestione ci sono 2 nuovi tapis roulant, di cui uno interamente dedicato al campo scuola e uno invece che servirà sia gli sciatori che gli utenti del Fun Park. Inauguriamo, inoltre, il Fun Park, una nuova e divertentissima area riservata al divertimento di grandi e piccini, con gommoni, slittini e altre attrazioni che sarà operativa nei week-end».

Le altre novità riguardano un nuovo servizio di noleggio attrezzature, sia per gli appassionati dello sci che dello snowboard ed escursioni con ciaspole a cura delle esperte guide della società cooperativa sociale EntE degli Ernici.

«Il programma di ammodernamento e diversificazione delle attività sottolinea il neo gestore sottolineando le peculiarità del progetto - proseguirà anche dopo l'inverno con la realizzazione di iniziative e attività per tutta l'estate, insomma una vera e propria rivoluzione per la montagna guarcinese che si racchiude tutta nello slogan Montagna da vivere!».

«Le abbondanti nevicate dei giorni scorsi ci consentono finalmente di potere aprire il Family Park Campocatino con tutte le sue attività, dagli impianti e le piste da sci al nuovo Fun Park, è stato necessario lavorare a lungo per predisporre il tutto e far sì che potessimo aprire in sicurezza e con tutte le attività»dichiara il presidente della LVS Rental Srl Daniele Del Brocco che aggiunge: «Abbiamo pensato di organizzare per venerdì (domani ndr.) una giornata di apertura con accesso gratuito agli impianti, proprio per omaggiare tutti gli appassionati che da giorni ci stanno seguendo interessati e ansiosi di poter venire a trovarci, mentre Sabato effettueremo una inaugurazione ufficiale anche alla presenza delle autorità».

Per agevolare i visitatori per avere informazioni utili ed aggiornate, è stato realizzato anche un nuovo sito internet: www.familyparkcampocatino.it

CAMPO STAFFI

A Campo Staffi, intanto, dove la stagione è partita domenica scorsa, sono aperti tutti i giorni gli impianti tapis roulant, Valle Manuela e la seggiovia del Ceraso. Il gestore, la Riccardo II, ha comunicato: Stiamo lavorando con due battipista per spostare la neve e poter aprire al più presto la seggiovia dell'Anticotento con le sue relative piste. Malgrado le abbondanti nevicate dei giorni scorsi, infatti, pare che, al momento, le piste dell'Anticotento non presentino uno strato di neve sufficiente. «Lavoreremo notte e giorno per creare il manto nevoso che ora non c'è per cercare di aprirlo nel weekend».