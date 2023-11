Prima neve a Campo Staffi e Campocatino, ma da oggi temperature in risalita

«Buongiorno a tutti questo il nostro risveglio, la neve rende tutto fantastico, il silenzio l'aria ovattata sembra di stare in un altro mondo». Lo scrivono questa mattina sull pagina Facebook del Rifugio Viperella a Campo Staffi. La Ciociaria si risveglia imbiancata dopo il passaggio della tempesta Ciaran. Neve anche a Campocatino. Si spera che questi primi fiocchi siano di buon auspicio per una buona stagione sciistica sulle montagne della provincia di Frosinone. Già da oggi, però, e per i prossimi giorni, nonostante siano previste abbondanti piogge, le temperature saranno in risalita.