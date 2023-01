Giovedì 19 Gennaio 2023, 23:13 - Ultimo aggiornamento: 23:15

La neve è arrivata anche a bassa quota, sabato si scia a Campo Staffi. Dopo aver imbiancato le stazioni sciistiche del nord della provincia di Frosinone e i centri montani come Filettino, dove la neve è caduta in abbondanza, ieri la perturbazione ha raggiunto anche le quote collinari e una spruzzata di coltre bianca ha raggiunto anche il Sorano. Mentre già nel tardo pomeriggio di la strada che collega Fiuggi con Alatri, all’altezza di Trivigliano, era completamente ghiacciata.

Oggi è allerta meteo. Il dipartimento della Protezione Civile regionale ha emesso l’avviso di «condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal primo pomeriggio di venerdì 20 gennaio 2023 e per le successive 24-30 ore, si prevedono sul Lazio: nevicate sparse, tendenti a diffuse in serata, al di sopra dei 400-600 metri, specie sulle zone meridionali, localmente in abbassamento fino ai 200-300 metri su zone vallive interne, con apporti al suolo da deboli a moderati. Precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento».

COSA FUNZIONERÀ E LE TARIFFE

Allerta a parte, la buona notizia, attesa da settimane, è che domani a Campo Staffi, nel Comune di Filettino, entreranno in funzione gli impianti di risalita. «Al momento – ha comunicato ieri il gestore, la società Riccardo II – gli impianti aperti saranno il tapis roulant, Valle Manuela e la seggiovia del Ceraso. Attendiamo altra neve – aggiungono da Campo Staffi – per poter aprire anche la seggiovia Cotento».

A regime Campo Staffi può contare su 12 km di piste, di cui 42% blu, 33% rosse e 25% nere, due seggiovie a due posti e due tappeti di risalita, uno di 110 metri di lunghezza e un altro allungato di recente, e skilift. Il gestore aveva già provveduto a pubblicare il listino prezzi degli ski pass: si va dal giornaliero festivo a 30 euro (pomeridiano, valido dalle 13, a 20 euro) per gli adulti e 25 euro per la categoria junior da 6 a 12 anni (pomeridiano 15 euro). L’abbonamento stagionale costa 300 euro per gli adulti e 200 junior. Nei giorni feriali la tariffa è di 20 euro per tutte le categorie. Inoltre i bambini nati dal 1° gennaio 2018 non pagano.

CORSA ALLE OFFERTE

Negli ultimi giorni si erano intensificati gli sforzi per preparare le piste e inaugurare finalmente la stagione invernale per la gioia degli appassionati di sport invernali ma anche per le famiglie desiderose di portare i bambini in montagna per trascorrere un fine settimana tra la neve. La magia della coltre bianca ha avvolto il paese di Filettino, il centro più alto del Lazio, dove le forti nevicate sono state accolte con entusiasmo dai residenti e dai potenziali visitatori. Tra gli operatori turistici e i titolari delle strutture ricettive è corsa all’offerta last minute di case vacanza, appartamenti e posti letto anche per attirare i vacanzieri del fine settimana. Uno spesso strato di neve si è depositato anche sul Monte Scalambra ai cui piedi è arroccato il centro storico di Serrone.

Poco distante da Campo Staffi e, precisamente nella stazione sciistica di Campocatino, la condizione del manto nevoso è altrettanto utile all’entrata in funzione degli impianti. Fino a ieri sera, non era stata ancora comunicata la data ufficiale dell’apertura ma sull’account social del Family Park Campocatino sono state pubblicate numerose foto «per farvi venire un po’ di voglia di neve».