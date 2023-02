Neve in strada, auto bloccate per un'ora e mezza sulla strada per Campocatino

Un po' di neve trascinata dal vento è bastata questa mattina a mandare in tilt il traffico sulla strada per raggiungere la stazione sciistica di Campocatino, nel comune di Guarcino (Frosinone). In particolare, all'altezza della località Rupe dell'Inferno, si è formata una lunga coda di auto che ha costretto a una sosta forzata durata anche di un'ora e mezza. I disagi sono stati causati dalla neve, caduta ormai una decina di giorni fa, trascinata sulla carreggiata dal vento dell'altra notte. In tanti, senza gomme termiche, sono stati costretti a montare le catene e questo a determinato forti rallentamenti al traffico.