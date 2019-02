© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'eventuale riduzione del format della serie A da 20 a 18 squadre «è un argomento da valutare in assemblea».Lo dice il presidente della Lega Serie A, Gaetano Micciché, ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport su Radio 1. «Tutte le maggiori leghe europee, tranne la Bundesliga, hanno il massimo campionato a 20 squadre. L'ultimo consiglio federale ha approvato un'iniziativa che di fatto consente alla Lega una 'golden sharè per decidere, se lovolesse, di ridurre il format da 20 a 18. Decideremo in assemblea dopo avere valutato pro e contro, ma è bella la scelta della Figc di dire a ogni lega di valutate al proprio interno quale sia il format più adatto».Micciché si sofferma poi sulle recenti dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, secondo il quale «se club come il Frosinone non possono competere, se finiscono ultimi, dovrebbero pagare una multa. Non dovrebbero ricevere denaro per il fallimento. Promozioni e retrocessioni sono la più grande idiozia del calcio».«Ovviamente non condivido le dichiarazioni di De Laurentiis, perché il fascino del nostro mondo è dato anche dalla partecipazione di società più provinciali, con il loro entusiasmo e i tifosi anche in trasferta. Accade in ogni sport, anche nei 100 metri alle Olimpiadi, che l'ultimo arrivi con grande scarto e che abbia valori competitivi inferiori»