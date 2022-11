Gregge di pecore in libertà, chiuso nel cortile di una scuola ad Anagni

Un gruppo di "alunni" davvero particolare quello che oggi pomeriggio, 28 novembre, poco dopo le 15 si è introdotto all'interno del parco della scuola De Magistris, in pieno centro storico ad Anagni. Un gregge di pecore che, probabilmente sfuggite da una zona di campagna nei pressi del centro, ha vagato senza controllo all'interno delle centro cittadino, muovendosi liberamente lungo il centralissimo viale Regina Margherita. Fino a quando i genitori, che in quel momento stavano aspettando l'uscita dei figli dalla scuola, sono riusciti, non senza fatica, a far entrare le pecore all'interno del parcheggio della scuola. Dopo un po' sono intervenuti anche i vigili urbani, cercando di evitare ulteriori disagi e disordini. E di risalire, con la collaborazione del personale dell' Asl, al proprietario degli animali per risolvere il problema. Poco prima delle 16 è arrivato sul posto il proprietario, un pastore di San Filippo, che è riuscito infine a riprendersi gli animali.