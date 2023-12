Domenica 3 Dicembre 2023, 08:42 - Ultimo aggiornamento: 08:43

Ancora allarme furti tra Morolo e Supino. Almeno sei i colpi totali andati a segno ed altrettanti quelli falliti per poco. I ladri hanno agito prima di cena, tra le 18 e le 20. Tanto che in un caso un ragazzo si è trovato a tu per tu con i ladri che per fuggire sono saltati dal balcone. E per allontanare i malviventi qualcuno ha anche sparato colpi di fucile in aria.

A Morolo i ladri sono entrati a casa di un rappresentante delle forze dell'ordine che è rincasato intorno alle 19 trovando la villetta a soqquadro con notevoli danni. Colpite altre due villette a poca distanza sempre nella zona tra la Morolense e Cerquotti di proprietà di un imprenditore e di un professionista. Al giovane imprenditore i malviventi hanno scassinato il portone portando via denaro in contanti. Poche centinaia di euro. Poi la fuga a piedi. Al professionista invece è stato distrutto il sistema di videosorveglianza e di allarme. Una volta dentro, i ladri hanno cercato una cassaforte che però la famiglia non possiede, notevoli i danni. Portati via i gioielli che si trovavano nei cassetti. Nella stessa zona sventati altri due colpi: i proprietari hanno notato due persone con volto coperto e torce a laser che erano nel giardino delle abitazioni. Hanno gridato costringendoli alla fuga. Probabile che oltre ai due banditi ci fosse un complice ad aspettarli in auto.

COLPI IN ARIA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Supino, invece, qualcuno dei residenti, allarmato, non si è limitato a gridate ma ha sparato in aria probabilmente con un fucile da caccia. Almeno due colpi andati a segno in ville. Anche in questi casi i ladri hanno portato via oro, denaro e gioielli. Si tratta delle stesse zone già colpite poco più di una settimana fa. Almeno altri tre i colpi falliti.In un caso, secondo il racconto dei proprietari delle ville, due ladri erano entrati in casa pensando di non trovare nessuno. Nel piano superiore c'era invece il figlio dei proprietari, un ventenne che stava risposando a letto. Si è trovato i due davanti. Spaventati i ladri si sarebbero dati alla fuga in modo gettandosi da un balcone altezza di almeno quattro metri. Potrebbero essere rimasti feriti. Poi la fuga.Per la ricerca dei ladri si sono attivati sia i carabinieri che la polizia. Molti cittadini si sono riversati in strada cercando di aiutare militari ed agenti. È molto probabile che ad agire sia gruppi diversi che però devono conoscere bene le zone. Le forze dell'ordine invitano i cittadini a segnalare immediatamente eventuali presenze di uomini e mezzi sospetti.Emiliano Papillo© RIPRODUZIONE RISERVATA