Furgone si ribalta, muore l'autista e traffico in tilt sull'A1 a Ferentino

Furgone si ribalta sulla corsia Nord dell'Autostada del Sole a 3 chilometri dal casello di Ferentino.E' successo poco prima delle 23 di questa sera, 13 dicembre 2023. Per cause ancora al vaglio della polizia stradale un furgone sul quale viaggia il solo conducente si è ribaltato ed ha impattato contro il guardrail, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra e una gru per recuperare il mezzo. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti. Il personale del 118 ha prestato i soccorsi al ferito che, però, è nel giro di pochi deceduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA