Incidente sul lavoro a Cassino, operaio precipita nel vano ascensore e muore

Un operaio di 58 anni è morto sul lavoro presso la Elio Mobili di Cassino. Secondo una prima ricostruzione l'uomo è precipitato nel vano ascensore. Vani i soccorsi prestati, è deceduto sul colpo. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e dell'ufficio "Spresal" della Asl.

L'incidente è avvenuto nella storica attività cittadina che si trova in via XX settembre, a due passi dalla scuola media Conte. Al momento non sono state ancora rese note le generalità della vittima.