Dopo Alatri, che nelle scorse settimane ha approvato il regolamento per l’installazione e l’utilizzo delle videofotocamere ambientali per la lotta al fenomeno dell’abbandono dell’immondizia e degli ingombranti, anche il Consiglio Comunale del piccolo borgo ernico lo scorso 6 novembre ha approvato all'unanimità questo documento che darà la possibilità ai vigili di scovare i cittadini “incivili”. Le videocamere ambientali, questo il termine tecnico che identifica le cosiddette ‘fototrappole’, sono un nuovo strumento sperimentato in diverse zone d’Italia con successo per mettere un argine al triste ed incivile fenomeno dell’abbandono di rifiuti per strada che, nonostante l’esistenza della raccolta porta a porta e delle isole ecologiche o il servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio, continua ad esistere e resistere. A Fumone, quindi, il Sindacod’accordo con il delegato, ha deciso di intervenire e di mettere a disposizione del personale addetto ben 4 dispositivi che serviranno da deterrente ma anche da strumento di repressione perché permette di elevare salate sanzioni pecuniarie per i cittadini privati ma anche penali nel caso di aziende. Il consigliere Luca Del Monte, delegato all'ambiente, ha voluto fortemente questo progetto, convinto che abbandonare i rifiuti non è solo un illecito punibile ai termini di legge ma comporta, per via dello smaltimento dei rifiuti abbandonati, anche costi a carico della comunità, oltre ai danni ambientali e sulla salute di tutti, compreso di chi lo compie.