Latina, contrasto all'abbandono di rifiuti: quasi 400 sanzioni in un anno

Sono state 391 le sanzioni in un anno per abbandono indiscriminato di rifiuti e per mancata differenziazione. È il risultato degli ispettori ambientali di Abc e dell’uso di fototrappole. In particolare, rende noto l’Azienda per i beni comuni, «a un anno dall’avvio del servizio di videosorveglianza ambientale, salgono a 220 le sanzioni emesse in seguito a identificazione delle riprese da fototrappole, fisse e itineranti. Tra queste, l’85% riguardano le utenze domestiche e il 15% quelle non domestiche; 89 inoltre hanno riguardato utenti residenti in Comuni limitrofi». © RIPRODUZIONE RISERVATA