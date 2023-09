Ostia, lotta contro l’abbandono dei rifiuti: con le fototrappole in 4 mesi elevate 400 sanzioni

Nella periodica riunione del Tavolo del Decoro tenutasi nel X municipio alla presenza della Vicepresidente e Assessore Valentina Prodon, dell’Assessore Andrea Morelli, della Presidente della Commissione Ambiente Valentina Scarfagna, insieme ai referenti Ama di zona e alla Polizia Locale, si è affrontato come di consueto anche il tema dei rifiuti facendo il resoconto delle 15 fototrappole posizionate nel territorio di Ostia. Le fototrappole posizionate hanno consentito, nelle zone controllate da marzo a giugno 2023, di elevare oltre 400 sanzioni ai sensi del Regolamento della Gestione dei Rifiuti. Secondo i dati riportati dalla Polizia Locale, il 20% dei rifiuti sversati illecitamente proviene da altri comuni, mentre il restante 80% è riconducibile agli abitanti del territorio. Di cui, oltre il 15% risulta essere materiale ingombrante o rifiuti speciali, mentre il rimanente è rifiuto urbano residuo. Le casistiche riguardano l’abbandono di rifiuto urbano residuo in prossimità delle postazioni Ama da parte di cittadini privati, il quale comporta una sanzione amministrativa tra i 50 e i 166 euro, l’abbandono di rifiuto urbano residuo non in prossimità delle postazioni Ama da parte di cittadini privati, il quale comporta una sanzione amministrativa compresa tra i 250 e i 400 euro e infine l’abbandono di rifiuti speciali, ingombranti o pericolosi per la persona fisica per il quale è prevista una sanzione penale. «Esprimo profonda soddisfazione per il resoconto relativo al piano contro lo sversamento illecito di rifiuti, presentato oggi durante il Tavolo del Decoro da parte del Gruppo X Mare della Polizia Locale – le parole di Mario Falconi, Presidente del X municipio - I numeri oggi riportati certificano l’ottimo lavoro svolto in sinergia con tutti gli enti coinvolti, dimostrando ancora una volta che il Piano Integrato di Sicurezza, annunciato nella conferenza stampa degli scorsi mesi, era un progetto anche finalizzato a sanzionare i cittadini irrispettosi del nostro territorio, dell’ambiente e degli interessi della collettività.

Soddisfatta anche Valentina Prodon, Vicepresidente e Assessore all’Ambiente: «Vince la squadra, non il singolo. L’unione delle forze tra Ama, Polizia e Municipio sta finalmente dando i suoi frutti per contrastare l’abbandono e lo sversamento illecito dei rifiuti, riducendo le discariche abusive, fonte di inquinamento e danno al pubblico decoro. Siamo consapevoli che la strada è quella giusta, ma c’è ancora molto da lavorare. Continueremo incessantemente a farlo per restituire al nostro territorio la dignità che merita». Un messaggio a tutti i cittadini arriva anche dal comandante del gruppo X Mare di Polizia locale Guido Calzia Calzia: «Invitiamo i cittadini a partecipare collettivamente alla tutela del nostro territorio: non abbiate paura di fare segnalazioni, perché proprio il vostro intervento può contribuire a fare la differenza. Basta inviare una semplice e-mail o un esposto anonimo con la targa della vettura che, sistematicamente, deposita rifiuti illecitamente. Anche un aiuto indiretto ci consentirà di conseguire ulteriori risultati per la collettività».