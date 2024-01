Frosinone, ospite di un hotel affetto da legionellosi: disposta la sanificazione

La Asl di Frosinone ha disposto la sanificazione di tutti gli impianti di condizionamento dell'aria presenti in un hotel di Frosinone nel quale ha soggiornato un cliente che, si è scoperto nei giorni successivi, era affetto da legionellosi. Il caso è stato scoperto nei giorni successivi al soggiorno in albergo, quando il paziente ha avuto sintomi tali da costringerlo ad andare in ospedale, in una località del Nord d'Italia. I medici hanno segnalato il caso al Ministero della Salute che ha provveduto alla ricostruzione della 'catena epidemiologicà cioè di tutti gli spostamenti ed i soggiorni effettuati dal paziente durante il periodo di incubazione.

Tra le tappe dei suoi spostamenti c'era anche l'hotel del capoluogo ciociaro: è stato subito controllato dagli ispettori dell'ufficio di Prevenzione della Asl di Frosinone, riscontrando tracce di legionella negli splitter dei condizionatori d'aria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso è stato segnalato per competenza al prefetto Ernesto Liguori ed al sindaco Riccardo Mastrangeli che ha emesso l'ordinanza di disinfestazione della struttura.