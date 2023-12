Sabato 23 Dicembre 2023, 10:06

Maxi controlli dei carabinieri del Nas in Ciociaria in vista delle imminenti festività, al via domani. Sotto la lente sono finiti sia prodotti e dolci tipici, anche artigianali, che arricchiscono le tavole sia articoli natalizi, come oggettistica e accessori, che rendono caratteristiche le abitazioni o vengono scelti come idee regalo. In provincia di Frosinone sono stati effettuati controlli in diciotto attività: in dodici casi sono emerse difformità che hanno portato a multe, al sequestro di quasi 300 chili di prodotti alimentari e anche alla sospensione temporanea di una pasticceria. Quindici le violazioni amministrative contestate per carenze igienico-sanitarie o di tipo strutturale, applicazione ritenuta non corretta delle procedure di autocontrollo Haccp e mancata tracciabilità degli alimenti. È questo il bilancio dell'attività condotta sul territorio dai carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina. Una serie di verifiche svolte in tutta Italia con un totale di oltre mille ispezioni e di 39 tonnellate "bloccate" sul mercato tra confezioni dolciarie e materie prime.Nelle province di Frosinone e Latina i militari del Nas hanno sequestrato complessivamente circa 700 chili tra pane, carne, pesce e dolci, riscontrando l'assenza delle fasi della filiera, la scadenza della data di consumazione e la conservazione in modo non adeguato.In Ciociaria sono state elevate sanzioni per un ammontare di 12mila euro. Nel corso di un controllo in un negozio di vendita al dettaglio sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa 130 chili di alimenti vari. Secondo la ricostruzione, sono stati rinvenuti all'interno di un deposito in parte privi di documentazione sulla tracciabilità, scaduti o con Tmc (termine minimo di conservazione) oltrepassato. Contestata, dunque, l'inosservanza delle procedure di autocontrollo. È stata elevata una multa di 2.000 euro. In un bar-pasticceria di Aquino sono stati sequestrati circa 45 chili di alimenti, risultati privi di informazioni sulla provenienza. In questo caso la sanzione amministrativa è stata di 1.500 euro. A Ceccano, invece, in un bar-pasticceria il Nas ha riscontrato la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo e sono scattati il sequestro di circa 120 chili di alimenti vari e una multa di 2.000 euro. Per una pasticceria di Ceccano, inoltre, in cui sulla base dei controlli sono state rilevate carenze igienico-sanitarie e strutturali, è stata inviata una segnalazione al dipartimento di prevenzione dell'Asl di Frosinone, che ha disposto la sospensione dell'attività. La sanzione amministrativa è stata di mille euro.