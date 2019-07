© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città metropolitana da 150mila abitanti con capofila Frosinone: il Psi rilancia il progetto e, dopo l’appello del consigliere comunale d’opposizione del capoluogo Fabrizio Cristofari, si unisce alla richiesta di passare dalle idee alla pratica. Cristofari, ex candidato a sindaco del centrosinistra, sottolineando l’importanza del piano di una grande city che raggruppi otto centri nella gestione integrata dei servizi, ha lanciato l’idea di una consulta. «Un’associazione che contempli una rappresentanza qualificata al suo interno e che sia sede di dibattito vincolante».Per l’esponente dem ogni delibera dell’eventuale nuovo organismo «sui temi più cruciali per il territorio» dovrebbe essere poi «attuata concretamente».I dem chiamano e i socialisti rispondono presente. «Sono d’accordo con Fabrizio Cristofari sull’idea di promuovere un’associazione che abbia come scopo la realizzazione della città intercomunale - ha sottolineato Vincenzo Iacovissi, segretario provinciale del Psi -. Lo ringrazio per aver ricordato la tenacia di noi socialisti nel sostenere da anni questo progetto che punta a creare un’area di 150mila abitanti tra Frosinone e i Comuni vicini, riducendo i costi e migliorando i servizi per i cittadini, aumentando anche il peso politico del nostro territorio sui tavoli decisionali che contano». Per Iacovissi è arrivato il tempo di mettersi «subito al lavoro perché questa resta l’unica strada per tentare un vero rilancio della nostra terra».