Scontro tra auto e moto all'incrocio per Montecassino, 30enne ferito. L'incidente c'è stato ieri mattina poco dopo mezzogiorno: l'impatto è avvenuto tra la due ruote condotta dal giovane e una Ford. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118. In un primo momento si è temuto il peggio per le condizioni del trentenne, poi gli accertamenti dei sanitari hanno rilevato solo qualche contusione e tanto spavento.