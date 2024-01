Frosinone, Soulé dice "no" all'Al-Ittihad: offerti 30 milioni dal club arabo

Trenta milioni di euro per andare a giocare in Arabia Saudita? No, grazie. Il fantasista argentino del Frosinone, secondo quanto riporta Sky Sport, avrebbe rifiutato l'offerta allettante dell'Al-Ittihad, squadra della Saudi League allenata dal connazionale Marcelo Gallardo. L'esterno offensivo, classe 2003, di proprietà della Juventus, intende terminare la stagione con i giallazzurri.

Dopo qualche gara sotto tono, Soulé è tornato al gol nella partita contro ilò Cagliari con una punizione capolavoro. In 19 gare, non ne ha saltata una dal suo arrivo, ha segnato 9 reti, di cui tre su rigore. È tra i dieci migliori marcatori del campionato.