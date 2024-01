Frosinone, rinforzo per l'attacco: dal Toro arriva il gigante Seck

L'annuncio era nell'aria ed è arrivato dopo pranzo. Sfumati Okereke e Popovic, il Frosinone ha piazzato il quarto innesto del mercato di riparazione. E' un giocatore offensivo veloce, di gamba e con un buon controllo di palla. Non solo: tra le sue caratteristiche, oltre alla falcata poderosa, c'è anche quella di provare a centrare la porta avversaria con tiri anche dalla media distanza. Quasi una rarità nel calcio moderno.

Il nuovo giallazzurro si chiama Demba Seck, 23 anni da compiere a febbraio, è originario del Senegal e di professione è un attaccante esterno.

Usa il piede sinistro, è un mancino naturale, ma può essere impiegato anche sulla corsia destra o nel ruolo di seconda punta.

Gigante proveniente dal Toro (è alto un metro e novanta), è approdato alla corte di mister Di Francesco in prestito fino al termine della stagione. L'accordo con la società granata è stato chiuso dopo una breve trattativa ed è stato ufficializzato nel primo pomeriggio.

Cresciuto nel settore giovanile della Spal, a metà stagione 2021-22 dal club ferrarese, in Serie B, è passato al Torino: con il tecnico Ivan Jurić, nel girone d'andata del campionato in corso, ha totalizzato 9 presenze più una in Coppa Italia. Il giocatore ha già svolto il primo allenamento con la squadra canarina sotto la direzione di mister DiFra.