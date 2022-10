Frode al fisco con falsi crediti previdenziali, maxi sequestro di beni e imprenditore interdetto

I finanzieri del comando provinciale di Frosinone hanno proceduto alla notifica di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale e del contestuale decreto di

sequestro preventivo nei confronti dell’amministratore di una società di capitali operante nel settore dellafabbricazione della carta, operante in Ciociaria. Le indagini, coordinate dalla procura di Cassino, avviate a febbraio 2021 ed ultimate nei primi mesi del 2022, hanno interessato l’ultimo quinquennio e sono state svolte dagli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza.

Secondo gli accertamenti il legale rappresentante della società avrebbe omesso il versamento di imposte per oltre 3 milioni di euro, utilizzando indebitamente la compensazione dei

crediti di imposta previdenziali ed assistenziali ritenuti inesistenti, formalmente acquistati

presso altre società riconducibili a lui.



L’indagato – risultato amministratore di altre 8 società - è stato sottoposto alla misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare i poteri di amministrazione e di rappresentanza per un periodo di 12 mesi. Inoltre, è stato eseguito il sequestro di disponibilità finanziarie della società e dell’amministratore, nonché le partecipazioni detenute in 7 società ubicate nel Lazio e nel Veneto, unitamente a 4 fabbricati ad Avezzano (Aquila), per un ammontare complessivo di 3.325.918,47.