Martedì 15 Agosto 2023, 09:35

Frosinone dirette a tutti gli operatori e alle autorità competenti. Viabilità sicura e ordine pubblico. Sono le priorità di questo ponte ferragostano per le forze dell'ordine che sono impegnate in servizi più intensi di prevenzione e controllo del territorio. Le indicazioni sono arrivate dalla Prefettura didirette a tutti gli operatori e alle autorità competenti.

In una recente riunione per l'ordine e la sicurezza pubblica, sono stati dati gli indirizzi su come gestire la sicurezza nei giorni di maggiore movimento di persone. Le misure riguardano l'intero territorio provinciale e coinvolgono tutti i corpi: polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia provinciale, polizia locale e vigili del fuoco. Protezione civile a disposizione.

VIABILITÀ

NIENTE FUOCHI

ALLERTA FURTI

GUARDIA MEDICA E FARMACIE

GENERI ALIMENTARI

Monitoraggio costante delle strade ad alta frequentazione. Pattuglie della polizia stradale sono costantemente impegnate sulle arterie che raggiungono le mete turistiche più affollate. Dunque, verso il litorale, come la Monti Lepini o la superstrada Cassino-Formia. Le vie dirette alle abbazie di Montecassino e Casamari. Le strade di accesso a Fiuggi, a Forca d'Acero e anche a Campo Catino che sono le località montane di maggiore attrazione. Superlavoro anche in autostrada per l'imponente afflusso di veicoli derivante dall'esodo per le vacanze.Chiesta la disponibilità di Anas e Astral, gli enti che gestiscono le strade non comunali, affinché forniscano tutto il supporto necessario in caso di emergenze. Così come è stata chiesta una intensificazione dei servizi agli operatori sanitari di Asl e 118.Richiesta una maggiore presenza ai vigili del fuoco per eventuali interventi in caso di incidenti o incendi. Così come è sempre pronta ad intervenire la Protezione Civile. Attenzione alle fiamme libere, sono le raccomandazioni, ovvero i fuochi sul terreno o i barbecue delle scampagnate, ma anche i falò per passare la serata.Il controllo del territorio è mirato ad intervenire in situazioni che possono degenerare o arrecare danno alle persone. Occhio ai luoghi della movida per eventuali eccessi, occhio alle persone sole in particolare quelle anziane più esposte a subire truffe o furti. Attenzione dunque a movimenti sospetti. Le forze dell'ordine invitano la popolazione a segnalare circostanze anomale.Il servizio di guardia medica, o meglio di Continuità assistenziale, come indicato sul portale della Asl di Frosinone, è attivo dalle 20 alle 8, nelle notti feriali e festive; dalle 10 alle ore 20 nei giorni prefestivi; dalle 8 alle 20ei giorni festivi. Si accede al servizio telefonando ad una delle centrali operative (Frosinone-Anagni, Sora o Cassino) componendo il numero verde: 800 185 486. Martedì 15 agosto le farmacie rispetteranno turni di apertura . Nei centri più grandi verrà garantito da uno degli esercenti, come indicato sul portale dell'Ordine dei farmacisti di Frosinone. Dunque, il giorno di Ferragosto, a Frosinone è aperta la farmacia De Matthaeis, ubicata nell'omonimo piazzale; a Cassino è aperta la farmacia Ricciuti in via Secondino Pagano e a Sora la Farmacia Marini, in via Regina Elena. Tutti i turni sono verificabili su https://www.ordinefarmacistifr.it/1-2/Ogni attività commerciale regola le proprie aperture. Alcuni negozi di generi alimentari saranno aperti soltanto di mattina, ma il 15 agosto moltissimi saranno chiusi tutto il giorno. Aperte solo talune catene di supermercati.Marina Testa