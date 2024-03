Un altro Ferragosto di Paolo Virzì: la sfida definitiva tra i Molino e i Mazzalupi

Mercoledì 6 Marzo 2024, 08:24

Era il 1996 quando Paolo Virzì realizzò 'Ferie d'Agosto', film divenuto cult e che gli valse il David di Donatello come Miglior Film. Oggi le due famiglie di villeggianti i Molino e i Mazzalupi, tornano ad animarsi sul grande schermo con 'Un altro ferragosto' dal 7 marzo al cinema. Sono passati 26 anni e il figlio di Sandro e Cecilia Molino, Altiero, è un giovane di successo imprenditore digitale sposato con un fotomodello. Il passare degli anni si fanno sentire per il padre Sandro e così Altiero decide di tornare nella casa di Ventotene con gli amici per regalare al padre un'ultima vacanza circondato dagli affetti. Ma l'isola è in fermento per un matrimonio che richiama l'attenzione anche dei media. La goffa figlia del bottegaio romano Ruggero, Sabry è cresciuta e diventata una celebrità del web. Le sue nozze sono un evento mondano che attira i media e anche misteriosi emissari del nuovo potere politico. Cosa succederà?! VI lasciamo alla visione di una clip in esclusiva ricordandovi che l'appuntamento con 'Un altro ferragosto' è dal 7 marzo al cinema.



