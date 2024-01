Alatri, addio al ristoratore Fabrizio Gatta: il proprietario del "La Riffa" muore dopo una lunga malattia

Fabrizio Gatta, noto ristoratore di Tecchiena di Alatri, è morto all’età di quarantotto anni per una lunga malattia. Sgomento in città dove, anche se era nota la sua lotta contro la patologia, nessuno o quasi nessuno si aspettava una notizia del genere. Fabrizio, padre di due figlie adolescenti, era conosciuto sia per la fama del suo ristorante ‘La Riffa’ sulla provinciale Santa Cecilia che è specializzato in piatti a base di pesce, ma anche per via della sua vita sociale molto attiva e per il suo carattere sempre entusiasta e pieno di esuberanza.

I funerali si terranno domani alle ore 15 presso la chiesa Santa Maria del Carmine- Madonnina proprio a Tecchiena, a poca distanza dal locale e dalla sua residenza. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social e i ricordi lasciati in bacheca da amici e clienti.