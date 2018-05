Un vero e proprio blitz, con i carabinieri che, per oltre due ore, hanno bloccato le porte di accesso della struttura ed hanno controllato tutti i presenti per evidenziare eventuali irregolarità. È quello che si è verificato ieri mattina ad Anagni presso la struttura dell’ex ospedale della città dei papi.

Tutto è iniziato poco dopo le 9.30, quando le forze dell’ordine sono arrivate nella struttura posta nella zona adiacente al centro storico della città. Dopo aver bloccato tutte le porte di accesso, compresa quella della zona bassa che conduce alla camera mortuaria, hanno iniziato un controllo sistematico di tutti i presenti, facendosi portare gli elenchi dei dipendenti, poco più di una ottantina tra medici, paramedici e amministrativi, e controllando se effettivamente tutti si trovassero al loro posto. Non è dato sapere se la visita effettuata ieri mattina sia stata organizzata in seguito ad una segnalazione o ad una protesta arrivata da qualche cittadino o se, invece, si sia trattato di un controllo normale per verificare eventuali pratiche di assenteismo. In ogni caso, almeno stando a quanto è filtrato dalla struttura poco dopo le 12, ora in cui è terminata la visita ispettiva dei carabinieri, non sarebbero state riscontrate irregolarità nelle attività dell’ex ospedale.

Gioved├Č 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA