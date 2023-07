Sabato 1 Luglio 2023, 10:03

Pensionata di 74 anni residente a Frosinone finisce sotto processo per il reato di minacce aggravate dal grado di parentela. E' accusata, infatti, di aver minacciato di morte addirittura la figlia "rea" di aver fatto notare alla mamma un comportamento parziale verso di lei e i figli.

I fatti risalgono allo scorso anno quando una donna di 53 anni sposata e madre di due ragazzi adolescenti, aveva sostenuto che lei - primogenita - sentiva che la madre preferiva la sorella minore. Ad avvalorare quella sensazione il fatto che la donna avesse sempre favorito la figlia più piccola . Quello che alla 53enne aveva fatto più male aver scoperto che la madre di nascosto aveva fatto in modo che tutti i beni immobili che aveva lasciato il padre finissero tra le proprietà della sorella . Eppure lei l’aveva sempre amata e rispettata.

Quando però la donna aveva chiesto spiegazioni circa quel comportamento, dicendole che non era certo questo l’atteggiamento che avrebbe dovuto avere una mamma nei confronti di una figlia, l’anziana aveva reagito insultandola ed aggredendola verbalmente. La donna si è rivolta all’avvocato Claudia Mancini e ha intentato una causa nei confronti della madre, proprio per potersi appropriare di quello che le spettava. Quando la pensionata ha saputo che la figlia si era rivolta ad un legale, invece di trovare una mediazione aveva reagito dicendole che avrebbe ammazzato di botte sia lei che il marito che la stava appoggiando , e che tanto lei non aveva niente da perdere.

GELOSIA

A detta della signora la figlia aveva sempre sofferto di gelosia nei confronti della sorella più piccola. Tutti a suo dire ricordavano le scenate che le faceva quando era ancora una ragazzina e sempre per lo stesso motivo. Secondo la pensionata la primogenita soffriva del fatto che lei avesse preferito andare a vivere con la sorella e non con lei. Quindi ogni scusa era buona per rinfacciarle cose che nemmeno lei aveva fatto. Ovviamente la figlia non la pensa allo stesso modo. Anzi a suo dire anche il rapporto tra nonna e nipoti è sempre stato diverso rispetto agli altri con il quali vive sotto lo stesso tetto. Con i propri figli era sempre stata molto distaccata e poco presente. Ma questo secondo la signora poca importa. A lei quello che adesso interessa e potersi riprendere quello che le spetta nell’asse ereditario. Intanto la madre è finita sotto processo per minacce. Aver detto alla figlia che le avrebbe fatto passare i guai e che l’avrebbe ammazzata di botte le è costato un rinvio a giudizio .

Marina Mingarelli