Lunedì 22 Agosto 2022, 07:50



È il giorno finale per le liste. Entro stasera alle 20 partiti e schieramenti che non l'hanno ancora fatto dovranno presentare l'elenco dei candidati alle elezioni politiche del 25 settembre. Nella maggior parte dei casi, sia nel centrodestra sia nel centrosinistra, i giochi sono già fatti: le intese sui nomi da schierare e sulle caselle da riempire sono state trovate e il quadro, dunque, appare già delineato. La Ciociaria arriva a questa consultazione con otto parlamentari uscenti e, anche in virtù del taglio delle poltrone a Montecitorio e a Palazzo Madama, difficilmente uscirà dallo spoglio con la stessa rappresentanza numerica. E anche per questo le ultime settimane sono state caratterizzate da continue riunioni tra forze politiche dei raggruppamenti proprio per cercare di perfezionare alleanze e chiudere gli incastri, pensando anche a salvaguardare gli equilibri, compresi quelli territoriali. Con il risultato, come spesso accade, di strascichi di malumori, insoddisfazioni e anche di passi indietro per liberare posti. Dalle 20.01, dunque, calato il sipario sulle grandi manovre, parte ufficialmente la propaganda per la sfida d'autunno, quando l'Italia si sveglierà con un nuovo governo.

I COLLEGI

I cittadini andranno al voto con l'impianto elettorale ribattezzato Rosatellum, che assegnerà seggi con due modalità. Sono previsti, infatti, collegi uninominali e plurinominali: i primi con il sistema maggioritario (cioè una contesa secca che premia chi ottiene anche un voto in più), mentre i secondi con quello proporzionale (il classico listino in cui chi figura ai primi posti ha maggiori possibilità di riuscita). Per la Camera dei deputati la provincia di Frosinone è stata inserita nella circoscrizione Lazio 2 insieme alle province di Latina, Viterbo e Rieti e a 36 comuni della città metropolitana di Roma. In particolare è interessata da due dei tre collegi maggioritari del Basso Lazio: quello denominato U04 Frosinone-Sora (comprende 60 comuni, tutti della Ciociaria, da Acuto fino alla Valle di Comino e Valle del Liri) e l'altro di carattere interprovinciale, l'U05 Terracina-Cassino (è formato da 47 centri, da Arce a scendere fino a Formia e Gaeta, passando per il Cassinate). Per il proporzionale, invece, il collegio è unico Frosinone-Latina. Quest'ultimo ricalca la geografia di quello uninominale per il Senato, l'U06, che include interamente le province di Frosinone e Latina. Il plurinominale per Palazzo Madama, invece, è su base regionale, con altri maggioritari del Lazio.

I CANDIDATI

Al momento, salvo inserimenti dell'ultim'ora, sono quindici i ciociari in corsa per il Parlamento. Il centrodestra schiera il senatore uscente Massimo Ruspandini (Fratelli d'Italia) e l'ex sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani (Lega) per la Camera: il primo nel maggioritario Frosinone-Sora, il secondo in quello Terracina-Cassino, entrambi ritenuti blindati. Il Pd presenta una rosa di quattro nomi: Stefania Martini, presidente del circolo provinciale dem (secondo posto nel listino proporzionale per la Camera), Claudio Mancini, originario di Picinisco, deputato uscente (primo posto in un proporzionale della Capitale per la Camera), il consigliere comunale del capoluogo Andrea Turriziani (uninominale Frosinone-Sora) e Sergio Messore, sindaco di Sant'Ambrogio sul Garigliano (maggioritario per il Senato). Nel M5S ci riprova la sottosegretaria uscente Ilaria Fontana (prima nel listino per la Camera) e concorre anche il frusinate Aniello Prisco (quarto nello stesso elenco). Anche il Terzo polo (l'alleanza Azione-Italia Viva) ha messo in campo i suoi: il sindaco di Posta Fibreno, Adamo Pantano di Iv (uninominale per il Senato), Stefano Carducci (Azione) di Isola Liri, caposegreteria del sindaco Quadrini (maggioritario Frosinone-Sora per la Camera), Patrizia Viglianti, assessore del Comune di Veroli, e Andrea Ranalli, candidato alle ultime Comunali nel capoluogo, entrambi di Italia Viva (plurinominale per la Camera). Nel proporzionale per la Camera sono in lizza anche Francesco Raffa, ex assessore del capoluogo, per Europa Verde, Roberta Cassetti, psicologa e psicoterapeuta di Frosinone, per Sinistra Italiana e, infine, Romolo Rea, ex sindaco di Arpino e già consigliere regionale, che sarà capolista per Unione popolare.