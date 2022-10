Meloni, dalla Bbc alla Cnn e Le Figaro: l'incarico a Giorgia sui media internazionali

La nomina di Giorgia Meloni a presidente del Consiglio italiano fa il giro del mondo, con la notizia rilanciata su molti dei principali media internazionali che annunciano la prima donna leader. I titoli per lei sono sulla Cnn, France24, il Daily Express o Gulf News. Abc si sofferma solo sulla prima coalizione di destra in Italia dai tempi dell'ultimo conflitto mondiale, come scrivono anche Fox e Cnbc. La notizia è tra i titoli di apertura anche di molti siti europei, da El Pais a Le Figaro alla Bbc.