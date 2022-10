Reddito di cittadinanza, Giorgia Meloni: «È una sconfitta, l'unica soluzione è il lavoro». E cita il Papa

Il tema del reddito di cittadinanza entra prepotentemente nel discorso alla Camera con il quale Giorgia Meloni chiede la fiducia all'Aula. «Vogliamo mantenere e, laddove possibile, aumentare il doveroso sostegno economico per i soggetti effettivamente fragili non in condizioni di lavorare», ma «per gli altri», «la soluzione non può essere il reddito di cittadinanza, ma il lavoro».

Reddito cittadinanza, il tema della povertà

«C'è un tema di povertà dilagante» da non «ignorare. Sua Santità Papa Francesco, a cui rivolgo un affettuoso saluto, ha di recente ribadito un concetto importante: «La povertà non si combatte con l'assistenzialismo, la porta della dignità di un uomo è il lavoro». Così la premier Giorgia Meloni alla Camera. «Per come è stato pensato il reddito di cittadinanza ha rappresentato una sconfitta», aggiunge.