Forum con i candidati a sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta, Alfonso Musa, Angelica Schietroma e Lorenzo Fiorini, ieri nella redazione di Frosinone de Il Messaggero, in vista delle Comunali di maggio. Le risposte seguono l'ordine delle domande seguenti



Schietroma «Noi abbiamo un nuovo modo di fare politica, una nuova visione, un impegno costante per la città con i cittadini per collaborare a risolvere i loro problemi».

Fiorletta: «Per me è un ritorno alla candidatura a sindaco dopo dieci anni. Con l'amico Luigi Vittori abbiamo dato vita al progetto Ferentino 2030 scegliendo la via più democratica possibile per individuare il candidato, le primarie, che erano aperte a tutti».

Musa: «Abbiamo una coalizione che vede la politica come contatto diretto quotidiano con la città. Mi metto a disposizione come ho sempre fatto nel lavoro e nella vita per la crescita della città».

Fiorini «Credo sia un fattore positivo avere quattro candidati sindaco e quattro visioni diverse di città. Come i miei competitor ci metto la faccia. Ferentino è una città che non deve restare isolata».

Schietroma: «Siamo sempre stati vicini alle attività commerciali e ai cittadini. Ricordo il periodo del Covid, siamo riusciti ad aiutare sia le attività commerciali sia chi era in difficoltà. Abbiamo proposto spettacoli culturali e manifestazioni di grande valore».

Fiorletta: «Nessuno può disconoscere lo sviluppo del territorio in questi dieci anni ai quali abbiamo contribuito stando in maggioranza. Sul finale qualcosa non ha funzionato, troppi personalismi non hanno permesso il salto di qualità».

Musa: «Credo che avere a fianco un uomo e un amministratore come Antonio Pompeo sia un valore aggiunto. Ha fatto tanto per la città e per il territorio, un patrimonio da cui ripartire. Rispedisco al mittente i personalismi».

Fiorini: «Ferentino è cresciuta, ora bisogna andare oltre e non limitarsi all'ordinario. Ci sono tante problematiche ma anche tante opportunità da poter sfruttare, noi Socialisti siamo pronti a far compiere il salto di qualità alla città».

Schietroma «È importante creare un gruppo di lavoro e coinvolgere tutti gli attori in un progetto condiviso. La tecnologia è importante così anche l'uso dei social. Proponiamo percorsi naturalistici, religiosi affinché i turisti possano avere servizi e investire sulla città».

Fiorletta: «Bisogna far passare Ferentino da città d'arte a città turistica. Abbiamo potenziali enormi, bisogna reperire i fondi. Serve terminare i lavori al teatro romano, il museo civico, offrire servizi essenziali a chi visita la città».

Musa: «Bisogna partire dall'importante patrimonio artistico che abbiamo e incentivare l'apertura di nuove attività. Il confronto con cittadini e commercianti è essenziale per capire i progetti e avere una collaborazione costante».

Fiorini: «Progetto importante è quello di far conoscere la città di Ferentino con un giro in mongolfiera dal lago di Canterno, un luogo che va tutelato e valorizzato».

Schietroma: «Bisogna abbattere i tempi di attesa per le autorizzazioni. Gli investitori debbono sentirsi a casa. Penso possa essere importante l'apertura di uno sportello delle opportunità dove si possano incontrare imprenditori e giovani in cerca di lavoro».

Fiorletta: «A livello urbanistico la città si è sviluppata molto in campagna. Bisogna avere una manutenzione costante delle periferie. Per incentivare la ricettività pensiamo alla creazione dell'albergo diffuso».

Musa: «Bisogna creare le infrastrutture, rendere le nostre aree appetibili. Le strutture nuove devono essere attinenti al contesto abitativo e ambientale. Un ruolo importante possono esercitarlo le piste ciclabili. Abbiamo industrie importanti con le quali bisogna interagire quotidianamente».

Fiorini: «Un polo chimico-farmaceutico è fondamentale vista anche la presenza di multinazionali del settore. Creare opportunità e formazione coinvolgendo pubblico e privato».

Schietroma «Rendere disponibili i locali nel più breve tempo possibile facendo leva anche sui fondi del Pnrr. Nell'ex mercato coperto ci sono locali che si prestano a varie funzioni. Dare opportunità al settore che va coinvolto».

Fiorletta «Per il museo ci sono ancora fondi disponibili, può essere un luogo di attrazione turistica. Il mercato coperto ha gravi problemi di infiltrazioni da piazza Mazzini, vanno risolti».

Musa «Sono due luoghi su cui ci si può contare. Servono fondi per farli sviluppare coinvolgendo associazioni e attori del settore. Chiaro che l'idea dei prodotti a km 0 è buona, ma ascoltando la cittadinanza possono venire fuori anche altre idee».

Fiorini «Si tratta di due strutture centrali, vanno recuperate e destinate alla città».

Schietroma «Sport in primo piano. La cittadella può essere un luogo di sviluppo importante per il settore. Siamo stati vicini anche ai bambini e vogliamo costruire parchi per le attività sportive all'aperto».

Fiorletta «Abbiamo associazioni sportive importanti con le quali si può collaborare, le strutture sono all'avanguardia».

Musa «Lo sport è un settore importante. Il Frosinone in A può diventare una grande opportunità, ma servono strutture anche per altre discipline».

Fiorini «Una pista di atletica nella Cittadella dello Sport potrebbe essere utilizzata per manifestazioni internazionali».

Schietroma «Abbiamo una nuova idea di fare politica con impegno, passione e presenza».

Fiorletta «Abbiamo una prospettiva di crescita a 10-15 anni. Bisogna migliorare le periferie, realizzare il museo e migliorare via Consolare».

Musa «A Ferentino tutti mi conoscono, il mio sogno è fare una Ferentino unita, centro e periferie legate. Punto sull'empatia, l'emotività ed il mio contato quotidiano con i cittadini».

Fiorini «Punto a Ferentino che faccia parte di una città intercomunale con migliori servizi puntando ai fondi strutturali e all'Europa».

Emiliano Papillo

