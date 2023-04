Domenica 16 Aprile 2023, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 10:47



La cittadinanza di Ferentino arriva al voto dopo quasi 10 anni di governo di Antonio Pompeo esponente del Pd. Il comune negli ultimi due mesi è stato guidato da un commissario straordinario per le dimissioni proprio di Antonio Pompeo che ha tentato la candidatura al consiglio regionale. Pompeo è stato anche presidente della Provincia di Frosinone per otto anni.

Quattro i candidati alla fascia tricolore. C'è Piergianni Fiorletta, già due volte sindaco prima di Pompeo che guida la coalizione Ferentino 2030. È una coalizione nata inizialmente come di centrosinistra ma poi aperta alle liste civiche dopo sono presenti numerosi esponenti di centrodestra. Fiorletta ha vinto le Primarie della coalizione superando Claudio Pizzotti e Manuel Caruso. È sostenuto da sei liste: Ferentino nel Cuore, la storica lista dell'ex vicesindaco Luigi Vittori andato in rotta di collisione con Antonio Pompeo proprio per la scelta del successore di quest'ultimo. Vittori puntava da subito su Fiorletta mentre Antonio Pompeo voleva la candidatura nel segno del rinnovamento nella continuità. Nella lista Ferentino nel Cuore saranno candidati tra gli altri l'ex assessore Franco Martini, Angelo Picchi, l'esponente di Fdi Mirco Arduini e l'ex assessore di Alleanza Nazionale, Alessandro Ciuffarella che torna in campo dopo tanti anni.

A sostegno di Fiorletta c'è poi la lista Enea che ha candidati con età media di 33 anni. Sono candidati tra gli altri Alessandro Rea ex consigliere provinciale, Mario Di Palma già consigliere comunale ed Antonella Liberatori. Nuova Ferentino è la lista dell'ex presidente del consiglio Claudio Pizzotti che vede candidati tra gli altri Maurizio Berretta della Lega, ma vicino a Gianluca Quadrini di Fi ed Antonio Palombo. C'è Uniti per Ferentino di Giuseppe Virgili con Paola Fiorini ed Angelo Salvatori. Ancora con Fiorletta la lista Raddoppiamo l'Impegno del capolista Luca Zaccari Lega sponda Ciacciarelli, ex presidente del Consiglio Provinciale. Infine la lista Fiorletta Sindaco con Ugo Galassi, Gianni Bernardini e Manuel Caruso.

Il sindaco uscente Antonio Pompeo appoggia il candidato Alfonso Musa a capo di una coalizione civica che comprende anche il PD. Pompeo sarà candidato al consiglio comunale ma non nel PD bensì nella sua lista Per Ferentino dove ci sono anche Italo Bruni, Stefano Zaccari, Francesca Collalti, Marina Fanella. Con il Pd c'è il ritorno in campo di Fabio Magliocchetti e Marco Maddalena. Nella Lista Musa Sindaco sono candidati tra gli altri Gincarlo Lanzi, Luigina Di Torrice, Fabrizio Cataldi. Nel Terzo Polo Ferentino sul serio Jessica Fiorini e Maria Mastrangeli.

Il terzo candidato sindaco è l'ex assessore Angelica Schietroma appoggiata da due civiche Fare Futuro dove ci sono tra gli altri Matteo Pennacchia, Alessandro Cellitti Zunda ed Alessandro Zera ed Angelica Schietroma Sindaco con Marco Riggi.

Infine il quarto candidato sindaco è Lorenzo Fiorini che è appoggiato dal PSI con una propria lista con il simbolo. Spicca la candidatura al consiglio comunale dell'ex vicesindaco Biancamaria Valeri.