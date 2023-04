E' tornata la pasquetta con la gita fuori porta, forte affluenza al Bosco di Paliano

Pasquetta all'aria aperta a Paliano. C'è il pienone a Il Bosco di Paliano e sui prati dell'ex Parco Uccelli, oggi Parco benessere e salute de La Selva di Paliano. Nonostante le temperature non proprio primaverili, come nelle migliori tradizioni delle gite fuori porta, una fila di automobili questa mattina ha raggiunto le due aree messe a disposizione dei vacanzieri dalle figlie di Antonello Ruffo di Calabria e dall'associazione Gli Amici della Selva di Paliano, rispettivamente Il Bosco di Paliano e il Parco benessere e salute (quest'ultimo noto un tempo come il Parco Uccelli de La Selva). Tante le attività organizzate nel Bosco dove i barbecue sono andati letteralmente a ruba già nelle scorse settimane. Molta gente si è riversata anche sui prati del Parco benessere dove, oltre ai barbecue sul posto, c'è la possibilità di portare tutto l'occorrente da casa per fare la classica grigliata.