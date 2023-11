Due monumenti ricorderanno i caduti di Nassiriya ad Alatri e Guarcino

Le città di Alatri e Guarcino hanno celebrato il ricordo della strage di Nassiriya a venti anni dal vile attentato che, in Iraq, uccise 28 persone tra militari e civili con l’inaugurazione di due monumenti. Ad Alatri, in particolare, l’Amministrazione comunale ha deciso di costruire ed inaugurare una stela che renderà perpetuo il ricordo di quei tragici fatti, scolpito su pietra. Lo svelamento del monumento, che nei giorni scorsi ha incuriosito i passanti perché coperto da un telo protettivo, è avvenuta questa mattina in occasione nella piazza già dedicata ai caduti di Nassiriya. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta alla presenza dell’amministrazione al completo, capitanata dal sindaco Maurizio Cianfrocca, delle Autorità politiche provinciali e delle Forze dell’Ordine. Anche a Guarcino è stato inaugurato un monumento a memoria dei caduti militari e civili di quella strage ad opera di Al-qaeda, sempre nella piazza già intitolata alla strage anche nel piccolo borgo ernico. L’inaugurazione, fortemente voluta dal sindaco Restante, è avvenuta alla presenza di diverse autorità civili e militari e, dopo il rito dell’alzabandiera, è seguito lo scoprimento del “cippo marmoreo”, con la deposizione della corona e la conseguente benedizione del monumento da parte del vescovo della diocesi di Anagni – Alatri, Mons. Ambrogio Spreafico. A conclusione della cerimonia, si sono alternati gli interventi delle autorità presenti e la lettura della preghiera per la patria.

Andrea Tagliaferri