Donato alla Biblioteca comunale di Veroli il fondo librario della raccolta personale di Mario e Marco Bussagli. La cerimonia si è svolta presso la Galleria della Catena. Si tratta di testi che rappresentano un frammento importante del percorso scientifico di Mario Bussagli, uno dei più grandi orientalisti italiani. Il sindaco Simone Cretaro ha ringraziato per la generosa donazione di oltre 600 pubblicazioni il figlio di Mario, Marco Bussagli, che ha promosso l'iniziativa. Per l'occasione il professor Adriano Rossi, presidente dell'Ismeo, ha illustrato il volume edito nel 2017 per i 100 anni dalla nascita di Mario Bussagli, docente di fama internazionale, senese di nascita vissuto a Veroli dal 1963 al 1988. Il libro edito dall'Ismeo, una delle più prestigiose fondazioni private di orientalistica in Europa, s'intitola L'eredità umana e scientifica di Mario Bussagli e tratta gli atti del convegno tenuto nel 2017 presso il Museo d'Arte orientale Giuseppe Tucci di cui Bussagli fu il primo direttore. Il professor Fabio Scialpi, decano degli Indologi italiani, ha tratteggiato l'amplissimo perimetro degli studi di Mario Bussagli e la sua rara capacità di svolgere una ricerca interdisciplinare. La professoressa Claudia Cieri Via, la principale studiosa italiana d'Iconologia, ha approfondito questo punto e l'intreccio dei suoi studi con quelli di Mario Bussagli.



Infine, Marco Bussagli, ha ringraziato l'Amministrazione comunale e tutti gli intervenuti. Il fondo librario contiene opere rare e riviste di argomento orientalistico, da East and West ad Artibus Asiae ma anche opere di alta divulgazione come Fra giungle e pagode di Giuseppe Tucci, maestro di Mario Bussagli, che fu donato personalmente dall'autore. Inoltre, il fondo annovera una serie di libri orientalistici in russo provenienti dalla biblioteca Wiktor Litwinski, tra i principali orientalisti francesi. Lo studioso Mario Bussagli s'interessò di temi orientali fin da bambino tanto che scelse di seguire a Roma il magistero di Giuseppe Tucci con cui si laureò nel 1940. Dopo la guerra vinse due libere docenze e poi il posto di bibliotecario presso l'allora Istituto di studi orientali dell'università La Sapienza di Roma. Nel 1957 vinse la cattedra di Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale e Storia dell'arte dell'Estremo Oriente, divenendo il più giovane professore ordinario d'Italia. Le sue ricerche confluirono nella pubblicazione de La peinture de l'Asie Centrale (Skira 1963). Marco Bussagli invece, laureato in Storia dell'Arte, è professore di prima fascia presso l'Accademia di Belle Arti di Roma e cavaliere della Repubblica Italiana per meriti artistici e scientifici.

