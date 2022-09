Esplode bombola del gas, ustionata una donna: trasferita in eliambulanza a Roma

Una donna è rimasta ustionata per l'esplosione di una bombola di gas all'interno della sua abitazione, al Giglio di Veroli. Per le ferite riportate alle mani e alle braccia è stata trasferita in eliambulanza al policlinico "Umberto I" di Roma da personale dell'Ares 118 intervenuto per i soccorsi. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per capire la dinamica dell'incidente. Grande paura nei dintorni a seguito dell'esplosione che stando alle prime informazioni ha anche creato danni alla struttura.