Frosinone, bonus mobilità anche per i capoluoghi: il Pd esulta

Il bonus per l'acquisto di bici e monopattini è stato esteso anche i capoluogo dopo che, in prima battuta, era previsto per le città con meno di 50mila abitanti. E la consigliera regionale Battisti e il presidente del Consiglio di via Della Pisana, Buschini, entrambi del Pd, esultano.

“Grande soddisfazione per i bonus bici e monopattini anche nei capoluoghi di Provincia. Il programma di incentivi per la mobilità sostenibile, infatti, prevede un bonus fino a 500€ per l’acquisto di bici, e-bike, monopattini, hoverboard e monowheel a propulsione prevalentemente elettrica” spiegano i due esponenti dem.

“Un vulnus - aggiungono riferendosi alla prima stesura sulla possibilità di accedere all'incentivo - prontamente segnalato ai due rappresentanti regionali dal Pd di Frosinone, in particolare dal segretario, Andrea Palladino, e dal capogruppo consiliare Angelo Pizzutelli. I consiglieri regionali si sono, pertanto, attivati presso il ministero dei Trasporti e i parlamentari del partito al fine di inserire anche i capoluoghi di Provincia nel “bonus mobilità.

“Anche i cittadini di Frosinone - concludono - potranno usufruire del bonus”

Ultimo aggiornamento: 18:28

