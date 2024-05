Martedì 28 Maggio 2024, 07:00

Sono scoppiati in lacrime, hanno ammesso le proprie responsabilità sull’aggressione al rapper, avvenuta lo scorso 9 maggio a Piedimonte San Germano, ed hanno chiesto scusa.

Ieri a mezzogiorno, due dei cinque giovani arrestati con l’accusa di tentato omicidio per il pestaggio al coetaneo, sono comparsi davanti al Gip del tribunale di Cassino.

«Ci siamo solo difesi», hanno detto i fratelli Lorenzo e Nicolò Cioffi (rispettivamente di 20 e 24 anni) di Cassino. Un interrogatorio fiume nel quale hanno spiegato al giudice Domenico Di Croce (lo stesso che venerdì scorso ha firmato l’ordine di cattura, per tentato omicidio eseguito dalla polizia) che «non si è trattato di una spedizione punitiva».

Hanno delineato un quadro totalmente diverso da quello tratteggiato dalla squadra mobile e dalla squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Cassino. In prima battuta, dal canto loro, si sono defilati dal movente “passionale” che avrebbe nutrito nei confronti del rapper l’unica donna finita in carcere, Noemi Pellegrino classe ‘95 di Piedimonte San Germano.

IL RISENTIMENTO

In sostanza il loro risentimento nei confronti del rapper risalirebbe al 2022 per i versi di una canzone postati sui social. «Ci ha invitato lui al chiarimento nella piazza principale di Piedimonte, dicendoci che non fossimo andati sarebbe venuto lui a trovarci», hanno spiegato alla presenza dei loro legali, gli avvocati Raffaele Iannotta e Giancarlo Corsetti.

La richiesta di «chiarimento» sarebbe stata inviata loro sui social dalla vittima e loro, prefigurando una sorta di “agguato” si sono presentati pronti ad una possibile reazione.

E la difesa ha prodotto anche documentazione che attesterebbe il contatto social. «Lui - hanno detto al Gip - è stato il primo a colpire, la nostra è stata una reazione». Pio il pentimento: «Chiediamo scusa».

La lite sarebbe durata, a detta dei fratelli, meno di un minuto e «nessuno gli avrebbe impedito di rialzarsi» da terra dopo essere stato colpito.

LA PROGNOSI

Il giovane che ha denunciato l’aggressione ha riportato quaranta giorni di prognosi con ferite alla testa e al volto, ma i fratelli Cioffi hanno specificato: «Non volevamo certamente uccidere».

Un quadro, dunque, che delinea nel dettaglio una scena diversa e attribuisce anche i ruoli. I due infatti, avrebbero escluso ogni coinvolgimento degli altri due arrestati, Davide Nappa 27enne di Cassino e Otello De Luca 24enne sempre di Cassino. «Loro non c’entrano». Al termine dell’interrogatorio nel quale si sono detti «pentiti» e nel corso del quale sono scoppiati in lacrime, gli avvocati Iannotta e Corsetti hanno chiesto l’attenuazione della misura cautelare con gli arresti domiciliari, oppure con il braccialetto elettronico in alternativa con il divieto di dimora.

LA DECISIONE

Il Gip Di Croce nella giornata di oggi ascolterà gli altri tre arrestati: Otello De Luca (assistito dagli avvocati Andrea Pagliarella e Miria Pacitti ), Davide Nappa (assistito dall’avvocato Diego Andolfi) e Noemi Pellegrino (difesa dagli avvocati Ernesto Cassino ed Elisabetta Nardone). Solo successivamente, si pronuncerà sulle richieste della difese.

La vittima nella denuncia presentata al commissariati di Cassino all’indomani dell'aggressione ha anche sottolineato il clima che si sarebbe vissuto in piazza Municipio a Piedimonte, descritto come «indifferente». «Tutti si divertivano nell’assistere al pestaggio, ma nessuno ha mosso un dito per aiutarmi», ha raccontato la vittima.