Le note del maestro Morricone e il fascino del campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta, simbolo del capoluogo. In Ciociaria ricomincia a battere da qui, dagli spartiti scritti dal premio Oscar con sangue arpinate e dalla poderosa torre sormontata da una cupola che sovrasta Frosinone, il cuore che tiene viva l'intera filiera dello spettacolo e della cultura.

Un mondo che cerca di rialzarsi dopo essere stato investito, come quasi tutti i settori, dalla tempesta del virus che ha fatto irruzione all'improvviso, cancellando dal cartellone tutti gli appuntamenti già programmati. Non solo: ha anche lasciato un pesante carico d'incertezza sul futuro, innanzitutto su quello immediato. Il dilemma che ora assilla organizzatori e promotori di eventi è legato all'estate, ormai alle porte. Troppo presto per sapere se e come i palcoscenici all'aperto, nelle piazze o nei centri storici, potranno essere tirati su per concerti o rappresentazioni.

Nel frattempo, però, con la curva del contagio in forte e stabile decrescita, mentre si spera di poter tornare presto a esaltare grandi platee, l'obiettivo è riprendersi la scena. Non importa se la cornice è diversa, a porte chiuse e senza applausi scroscianti dal vivo. Quello che conta è riaccendere i riflettori e diventare di nuovo protagonisti, anche se gli spettatori saranno a casa, davanti a un computer. Ma saranno ugualmente pronti, con la passione di sempre, ad ascoltare le vibrazioni degli strumenti o a immergersi in viaggi simulati che sembreranno comunque veri.

Ed è con questo spirito che l'ente di piazza Gramsci debutta nella nuova stagione, tutta da scrivere, reinventare e anche da vivere, seppur in maniera diversa rispetto a quanto è avvenuto fino a febbraio. Lo fa con la rassegna “Provincia creativa”, un'iniziativa itinerante di musica e arte per valorizzare e promuovere le eccellenze del territorio. Un tour che coinvolgerà le location più suggestive della Ciociaria: la cascata di Isola del Liri, la basilica di Canneto in Val di Comino e altre nell'area nord del territorio e nel Cassinate.

LA PRIMA

Il sipario si alzerà stasera, alle 21, nella sede di palazzo Jacobucci a Frosinone, scelta come teatro per la “prima”: per l'occasione si terrà il concerto d'onore dei solisti dell'Orchestra da Camera di Frosinone, che sarà trasmesso su Extra Tv e potrà essere seguito anche via web, in streaming, sul portale Ciociaria Turismo. Saranno eseguite musiche del compositore Ennio Morricone, in particolare le celebri colonne sonore dei film western. Ad esibirsi saranno Valentino Catallo (sassofoni), Luigi Bartolini (tromba), Alessandro Minci (chitarra), Maurizio Turriziani (basso elettrico), Manuel Caruso (tastiere) e Fabrizio Bartolini (batteria). Presenterà Tonino Bernardelli. “In attesa di capire quali saranno le regole da seguire per i prossimi mesi, la Provincia ha immediatamente rivisto e riadattato la propria programmazione. Lanciamo un messaggio concreto di ripartenza per la cultura. Un tour che sarà anche un’occasione di valorizzazione e riscoperta del nostro territorio”, dichiarano in una nota il presidente della Provincia Antonio Pompeo e il vicepresidente delegato alla Cultura, Luigi Vacana.

LE VISITE VIRTUALI

Due giorni dopo, sabato, sempre in notturna alle 21, prenderà il via un altro tour, quello delle visite guidate virtuali a Frosinone. Si partirà andando alla scoperta del campanile della cattedrale, nel centro storico, con un appassionante excursus storico-artistico.

Si tratta di un progetto, dal titolo “Frosinone tra realtà virtuale e reali virtù", realizzato nell’ambito degli interventi del piano di gestione “Frosinone Alta”, promosso dall'amministrazione comunale.

L’iniziativa, ideata in collaborazione con la Pro Loco, prevede la trasmissione di visite virtuali e di letture di antichi brani sulla storia della città di Frosinone in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook della Pro Loco.

Il secondo appuntamento è previsto il 23 maggio, alle 19, con protagonista la chiesa abbaziale di San Benedetto. Il 30, alle 19, sarà la volta di piazza della Libertà, piazzale Vittorio Veneto ed edicola della Madonna del Buon Consiglio. Chiusura il 20 giugno, in occasione della festa dei patroni Silverio e Ormisda, con visita guidata della cattedrale di Santa Maria Assunta.

