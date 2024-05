Martedì 28 Maggio 2024, 06:00

Operazione Perno d’Oriente , dopo le tre persone finite in carcere e sei agli arresti domiciliari proseguono le perquisizioni a tappeto da parte degli uomini della Guardia di Finanza nelle abitazioni di soggetti considerati insospettabili. Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle in collaborazione con il nucleo romano della procura della repubblica della Capitale, hanno proceduto ad una accurata ispezione nello studio di un noto commercialista del capoluogo ciociaro. Da indiscrezioni trapelate sembra che le somme di denaro oggetto delle transazioni e movimentazioni avrebbero raggiunto dei picchi estremamente elevati. A questo da aggiungere che i cinesi per la prima volta avrebbero utilizzato la Ciociara per i loro investimenti e per le loro operazioni di comodo. E proprio a seguito di questo collegamento Roma e Frosinone, per il tramite di alcuni cinesi (uno in carcere e gli altri ai domiciliari tutti imprenditori della capitale) sono state effettuate numerose perquisizioni tra le quali, come già accennato, a carico di un noto commercialista frusinate. L’attesa maggiore resta quella dell’interrogatorio che si terrà a Roma questa mattina a carico di Stefano Scicchitano, un imprenditore di 70 anni residente a Ceccano che risulta essere il legale rappresentate di una delle società individuate dai cinesi per far transitare sui conti della società stessa centinaia di migliaia di euro al mese.

LA TECNICA

La tecnica consisteva nel giustificare quel transito di denaro con fatture che sarebbero risultate false. Da qui è stato contestato anche il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

L’aspetto più curioso è che il movimento di denaro risulta essere stato finalizzato anche all’investimento in provincia di Frosinone di grosse somme. Non a caso negli ultimi tempi risulta che siano state aperte due grosse attività nel campo della ristorazione e dell’abbigliamento. Società che sarebbero state ubicate in immobili che hanno un altissimo valore commerciale.

Sembra che per quegli immobili venissero pagati per l’affitto dai 15 ai 20 mila euro al mese. Tornando all’interrogatorio di questa mattina l’imprenditore ciociaro, che risulta nullatenente e che sarà difeso dall’avvocato Giampiero Vellucci, verrà ascoltato davanti al Gip Tamburelli del tribunale di Roma. Ancora non è dato sapere se il titolare della “Romana distribuzioni” sulla quale risultavano transitare centinaia di migliaia di euro risponderà o meno alle domande del giudice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA