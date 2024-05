Martedì 28 Maggio 2024, 07:00

Quello che inizialmente sembrava un incidente stradale è diventato, poche ore dopo, un’azione deliberata. Dietro alla quale ci sarebbe, secondo le indiscrezioni trapelate in serata, la gelosia per il nuovo compagno della sua ex. Una gelosia che sarebbe arrivata a livelli tali da provocare il gesto sconsiderato.

È in stato d'arresto un 51enne di Fiuggi che ieri pomeriggio, ad Anagni, ha investito un 41enne in zona San Giorgetto, a poche decine di metri dal centro storico, provocandogli ferite talmente gravi da rendere indispensabile il trasferimento in codice rosso al policlinico di Tor Vergata. Ieri sera la prognosi dell’anagnino era ancora riservata (anche se sembra che l’uomo non sia in pericolo di vita). Nell’incidente l’uomo ha infatti riportato due gravi fratture, oltre ad un serio trauma cranico e ad escoriazioni in diverse parti del corpo. Tutto è accaduto intorno alle 14, mentre gli studenti stavano uscendo dalla vicina scuola superiore al termine dell’orario delle lezioni. Secondo le prime ricostruzioni, effettuate dalle forze dell’ordine, l'uomo è stato investito da una Punto blu guidata, appunto, dal 51 enne. Secondo i testimoni l’uomo, dopo essere stato investito dall’auto, è stato trascinato per una cinquantina di metri prima che l'automobile si fermasse all’altezza di una chiesa da tempo chiusa.

I SOCCORSI

Dopo l'incidente, il 41enne è rimasto poi esanime a terra, a lato della strada. A dare l’allarme sono stati i residenti che, quando hanno capito cosa era accaduto, hanno subito chiamato i carabinieri e gli uomini del 118. L’ambulanza è arrivata in pochi minuti: i medici però, dopo aver portato i primi soccorsi, si sono accorti che la situazione era molto grave. Lo schianto aveva causato infatti al 41enne un forte trauma cranico, con una notevole perdita di sangue, oltre a gravi ferite al braccio e ad una gamba destra. Sul posto è quindi arrivata un’eliambulanza che, dopo aver preso in carico il ferito in una vicina area di sosta attrezzata, lo ha portato a Tor Vergata. In seguito all'incidente il traffico è andato avanti a singhiozzo per almeno un'ora prima che tutto tornasse alla normalità. Il 51enne che era alla guida è rimasto fermo vicino alla macchina per diversi minuti, in attesa che i carabinieri effettuassero tutti i rilievi del caso. Successivamente, quando la dinamica dei fatti è stata accertata, la posizione dell’uomo è cambiata. E, poco dopo le 18, per lui sono scattate le manette. Strettissimo il riserbo dei carabinieri della compagnia di Anagni sull’accaduto. Ma, come detto, l’ipotesi più probabile è quella della gelosia. Un gesto deliberato da parte dell’uomo, che avrebbe investito il 41enne perché la sua ex compagna si era messa con lui alla fine della loro relazione.