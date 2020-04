Coronavirus Frosinone, un morto e trend stabile dei positivi

Un morto e otto nuovi positivi al Coronavirus. Un'altra giornata in chiaroscuro per la Ciociaria per quanto riguarda l'epidemia di Covid-19. Purtroppo si è registrata anche una vittima, un uomo di 47 anni che era ricoverato all'ospedale di Frosinone.

Altre 51 persone, invece, come comunicato nel bollettino regionale del 20 aprile, sono uscite dall'isolamento domiciliare. "Continuano i controlli sulle Rsa e nelle case di riposo del territorio" fanno sapere dall'assessorato alla Sanità della Regione Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA