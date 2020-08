Positiva al Covid s va in ospedale di Cassino, denunciata 28enne. Boom di contagi: 20 casi (18 di rientro)

Sapeva di essere positiva al coronavirus ma ha deciso comunque di andare in ospedale dopo aver accusato un lieve malore. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Cassino hanno denunciato una 28enne per il reato di «inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire la diffusione del virus Covid-19». La donna, ieri pomeriggio, accusando un malore, è andata al Pronto soccorso dell'ospedale di Cassino, nonostante,

nella stessa mattinata, fosse stata sottoposta all'isolamento domiciliare dalla Asl di Frosinone poichè risultata positiva al tampone per il Covid-19.

E intanto nella Asl di Frosinone sono venti i casi e si tratta di diciotto casi di rientro, dieci con un collegamento dalla Sardegna, quattro da Sicilia, due da Puglia e due da Spagna.

«Oggi nel Lazio si registrano 184 casi e un decesso. Di questi il 60% sono link di rientro, mentre diminuiscono

quelli con link dalla Sardegna (35%). I casi diminuiscono rispetto a ieri ed è ancor più significativo visto il numero record dei tamponi effettuati nelle ultime 24h». Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel punto quotidiano.

«Lavoro straordinario dei nostri operatori sanitari e record di accessi ai drive-in. Tenuta del sistema dei laboratori Coronet, rete efficace ed efficiente. Questo lavoro così capillare è uno stress test utile per la ripresa di settembre. Siamo pronti alla reciprocità con la Sardegna - spiega D'Amato - per garantire la sicurezza è l'obiettivo comune. Eventuali positivi agli imbarchi in Sardegna vanno trasferiti in continente in maniera protetta».

