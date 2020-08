Ancora contagi d’importazione: nella giornata di ieri ci sono stati altri tre positivi al Covid-19 in provincia di Frosinone. Si tratta di due giovani: un 31 enne di Alatri, un 26enne di Ceccano e un 16enne di Piglio. Tutti sono assintomatici. Per quel che riguarda i primi due casi, registrati tra Alatri e Ceccano, si tratta dei tipici casi di positività post vacanza, rientrati tra Malta e la Sardegna. Per il 16enne di Piglio, invece, è in corso l’indagine epidemiologica per capire come possa essere avvenuto il contagio.

Con i casi di ieri salgono a 21 i positivi in Ciociaria, di cui 20 asintomatici e in isolamento domiciliare e una donna ricoverata all’ospedale “Spaziani” di Frosinone. Mentre le persone in isolamento fiduciario, vale a dire coloro i quali sono stati a contatto con positivi o hanno fatto rientro in Italia da paesi a rischio, sono salite a circa 200. Una nuova ondata di casi, dopo la fine delle vacanza, che ha fatto innalzare i livelli di guardia, tanto da indurre l’Asl di Frosinone a lanciare un appello.

«Si sta registrando - spiegano dall’Asl - una impennata di casi in diversi territori della Nazione e in tutta la Regione Lazio, in gran parte causata dai contagi di chi rientra dalle vacanze dall’estero, di cui all’ordinanza del Ministro Speranza, ma in questi ultimi giorni anche per vacanzieri di ritorno dalla Sardegna in primis, ma anche da altre Regioni italiane, in cui si registrano percentuali elevate di casi in specie tra i giovani e a causa di mancata adozione di precauzioni in luoghi affollati e di divertimento. Il numero di casi registrati nel Lazio è purtroppo pari ai numeri registrati nel mese di aprile scorso a causa di questo fenomeno, rischiando di vanificare in questa fase tutti gli sforzi fatti dall’Asl e dai cittadini della provincia di Frosinone sul controllo del Covid-19».

L’invito è a recarsi ai drive-in prima di tornare alla vita quotidiana e soprattutto a contatti con amici e parenti anziani e con patologie pregresse. In Ciociaria i drive-in sono a disposizione a Frosinone tutti i giorni feriali dalla 9 alle 13, mentre a Cassino il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13. Tutti coloro che rientrano non solo dall’estero ma anche da vacanze in Italia potranno, quindi, effettuare tampone gratuitamente.

«Le strutture dell’Asl e i drive-in stanno effettuando uno sforzo aggiuntivo in questo periodo di ferie del personale per garantire massima disponibilità a tutti - ha dichiarato il direttore generale dell’Asl, Patrizia Magrini - Sono stati avviati ieri i test sierologici per circa 12.500 docenti e personale delle scuole, più studenti disabili, in vista della riapertura: anche alle scuole l’appello di sottoporsi tutti al test gratuito per la campagna Scuolasicura, promossa dalla Regione Lazio, che la Asl ha organizzato andando con gli infermieri direttamente negli Istituti scolastici. Nessuno - ha concluso la Magrini - vuole tornare al lockdown, tantomeno non riaprire o dover richiudere le scuole, come sta accadendo in altri Paesi, e possiamo riuscirci con l’impegno di tutti».

Contestualmente sono ripartiti i controlli da parte delle forze dell’ordine per l’uso delle mascherine anche all’aperto dalle 18 alle 6, e per le altre prescrizioni. Le multe sono di 400 euro e si rischia la chiusura dell’esercizio commerciale.

