Controlli del Nas a bar e pasticcerie: a Ceccano chiusa un'attività

Il comando carabinieri per la tutela della salute, di concerto con il ministero della Salute, ha intensificato i controlli sui prodotti dolciari tipici che arricchiranno in modo significativo le tavole in occasione delle imminenti festività natalizie.

In Ciociaria sono state controllate 18 attività di cui 12 non conformi. Quindici in tutto le violazioni amministrative contestate, per un ammontare di 12 mila euro, per le carenze igienico/sanitarie e strutturali, la non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP e alla mancata tracciabilità degli alimenti.



In particolare: nel corso di un controllo eseguito presso un esercizio di vendita al dettaglio, venivano sottoposti a sottoposti a sequestro amministrativo circa 130 kg di alimenti vari, rinvenuti all’interno di un deposito in parte privi di documentazione attestante la tracciabilità ed in parte con data di scadenza o TMC oltrepassato, non ottemperando pertanto alle previste procedure di autocontrollo. Contestata sanzione amministrativa di 2 mila euro.



presso un Bar/Pasticceria di Aquino, l’ispezione si è conclusa con il sequestro amministrativo circa 45 kg di alimenti vari in quanto privi di qualsivoglia informazione attestante la tracciabilità, elevando contestualmente una sanzione amministrativa di euro 1500.



presso un bar pasticceria di Ceccano, venivano sottoposti a sequestro a sottoposti a sequestro amministrativo circa 120 kg di alimenti vari, per mancata attuazione delle procedure di autocontrollo. Contestata sanzione amministrativa di 2 mila euro.



Infine, a conclusione controllo presso pasticceria operante in Ceccano, dopo aver riscontrato gravissime carenze igienico\sanitarie e strutturali, veniva inoltrata specifica segnalazione al Dipartimento di prevenzione dell’ASL di Frosinone che disponeva la successiva sospensione dell’attività. Contestata sanzione amministrativa di 1000 euro, mentre il valore della struttura sospesa ammonta a circa 500 mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA