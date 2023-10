Martedì 10 Ottobre 2023, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 09:52

Trascorrono una felice domenica a pranzo in un ristorante in provincia di Isernia e la sera si ritrovano quasi tutti all'ospedale Santa Scolastica: protagonisti della disavventura un gruppo di amici di Cassino e di alcuni comuni del cassinate che, approfittando di una domenica autunnale con temperature ancora estive, hanno deciso di trascorrere la giornata insieme. Per l'occasione hanno prenotato un ristorante distante alcune decine di chilometri dalla città martire, al confine tra l'Alto Casertano e la provincia di Isernia. La giornata è trascorsa tranquilla fino al tardo pomeriggio, quando tutti sono rientrati a casa. Dopo qualche ora si sono ritrovati quasi tutti - una comitiva di circa dieci persone - al pronto soccorso dell'ospedale di Cassino. Vomito e diarrea i sintomi comuni a quasi tutti i partecipanti al pranzo: l'intossicazione alimentare ha creato più di qualche disagio alla comitiva di cassinati e così il pranzo della domenica è finito nel peggiore dei modi. Alcuni sono stati costretti a contattare il 118 e a raggiungere il Santa Scolastica' in ambulanza, altri sono andati in auto accompagnati da parenti o da altri amici: hanno trascorso quasi tutta la notte in ospedale e solo ieri mattina, da quanto si apprende, i pazienti sono stati dimessi.Sono stati reidratati senza particolari problemi e non hanno quindi avuto gravi complicazioni. In comune avevano di aver trascorso il pasto insieme nel ristorante in questione in provincia di Isernia, dopodiché si sono goduti una domenica di ottobre all'insegna del sole dal sapore estivo. Pare che abbiano mangiato pietanze composte da ingredienti non conservati correttamente, che gli hanno provocato un disagio a livello intestinale, fortunatamente non grave.L'ospedale ha già informato il Sistema di Igiene Pubblica, che valuterà se fare accertamenti. Fino a ieri sera nessuna delle persone coinvolte ha però sporto denuncia. Da quel che si apprende il menù prevedeva bruschetta con ricotta tartufata, salumi, zuppa di ceci, pasta con doppio ragù, vari arrosti, tre dolci: tiramisù, cannolo siciliano e panna cotta.Il gruppo era composto da famiglie provenienti da Cassino, Villa Santa Lucia e Piedimonte San Germano. Solo alcuni degli adulti mostravano sintomi gravi. Secondo quanto riferisce l'Ansa, la Asl di Cassino ha concentrato l'attenzione sulla pasta ed il condimento con il doppio ragù, unico comune denominatore per l'intera comitiva. I risultati sono stati inviati da Cassino al Dipartimento di Prevenzione Sanitaria di Isernia ed ai Nas di Latina per gli opportuni approfondimenti.Sono concentrati sullo stafilococco aureus i sospetti della Asl di Cassino che avrebbe quindi avviato un'indagine epidemiologica La comitiva era composta da 12 adulti, due diciassettenni e sei bambini che avevano mangiato nello stesso ristorante in provincia di Isernia. Una domenica autunnale che il gruppo di amici difficilmente dimenticherà.